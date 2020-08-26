台美發表5G安全共同宣言。（楊孟立攝）

美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今天發表「5G安全共同宣言」，為推動5G生態系統的健全和蓬勃發展，在審慎評估時應將法治、安全環境、供應商道德規範、供應商是否遵守安全標準與業界最佳實務等納入考量。

共同宣言指出，5G推動評估標準應包含下列要件：

一、網路軟硬體供應商是否在未經司法獨立審查下，受到外國政府控指？

二、網路軟硬體供應商的資金來源是否公開？在採購、投資與承包的採用標準是否透明？

三、網路軟硬體供應商的所有權、合夥關係及公司治理結構是否透平？

四、網路軟硬體供應商是否體現對創新的承諾以及尊重智慧財產權？

AIT處長酈英傑與外交部長吳釗燮被問到「5G安全共同宣言」是否針對中國大陸5G設備供應商華為與中興而來？兩人皆正面回應。

共同宣言強調，鼓勵可告且可信賴的網路軟硬體供應商參與5G市場非常重要，同時也應考慮風險狀況評估，並建立相關架構，以有效保護5G網路不受未經授權的存取或干擾。

(中時 )