前台東縣長黃健庭在立委任內被控收錢遊說，歷審對貪汙「不另為無罪」，最高法院駁回確定，另外黃男幫助逃漏稅部分，判刑2月、可易科罰金定讞，至於他違反商業會計法部分撤銷「未發回」，但檢察總長可提非常上訴。

這起罕見的判決主文，是因本次承審的最高法院刑事第四庭，認為前審刑事第一庭將上訴撤銷，未考量的速審法的適用，不合法的撤銷發回後，台灣高等法院更一審仍判決，有諸多不合法之處。

也因此最高法院刑事第四庭判決，黃男違反商業會計法部分，前審撤銷是錯誤的，須回復到未上訴的法律效力、台灣高等法院原判決；至於貪汙歷審無罪，檢上訴不符合速審法規定，逃稅部分不得上訴卻上訴，都判決駁回。

2004年藥商送給黃健庭198萬，他以假發票、薪資單及交際費名目 讓對方逃稅，歷審認定他收錢也向退輔會遊說，但藥品進用流程由藥審會合議決定，沒證據證明他讓藥商獲利，只能依違反立委行為法，移付立院審議懲戒。

黃涉不違背職務收賄罪或圖利罪，一二審都「不另為無罪」，未認 定構成犯罪，更一審只針對幫助逃漏稅部分將他判刑5月，可易科罰金，上訴後經分案，由最高法院院長吳燦任審判長，並罕見地開庭審理。

(中時 )