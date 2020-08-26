台南小吃聞名全台，假日遊客量更居高不下，為降低餐飲小吃一次性免洗餐具的廢棄量，台南市制定低碳城市自治條例公告指定轄內「有店面之餐飲業」，應提供環保餐具給現場食用的消費者「選擇」使用，此一措施9月1日將正式上路。

環保局長謝世傑表示，9月1日起，有店面的餐飲業，都應提供不銹鋼、陶、瓷、玻璃、木製等材質製成、可經清洗重複使用的吸管、筷子、湯匙、刀、叉、攪拌棒、杯、碗、盤、碟及餐盒等環保餐具，供現場食用的消費者「選擇」使用。

謝世傑認為，該公告該公告並非以禁用為手段，只是要讓消費者在店內享用美食時，多一個環保的選擇，希望藉此養成民眾在店內用餐時，使用環保餐具的習慣，不僅多數店家都表達配合意願，許多民眾更早已養成自備環保餐具的好習慣。

環保局還說，根據行政院環境保護署修正《免洗餐具限制使用對象及實施方式》公告，政府部門、公私立學校、百貨公司業、購物中心及量販店（不包括位於其中的連鎖便利商店業及連鎖速食店），在有提供餐飲的場所，讓消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，該局也呼籲轄內各單位務必持續配合，共同降低一次性免洗餐具廢棄量。

(中時 )