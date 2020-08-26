中國半導體行業協會副理事長于燮康26日表示，該協會統計，2020年上半年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大陸積體電路產業依然保持快速增長，1月至6月銷售額達到人民幣（下同）3,539億元，年增16.1％。

中國證券報報導，于燮康在2020世界半導體大會中指出，其中，1月至6月設計業銷售額為1,490.6億元，年增23.6％；製造業銷售額為966億元，年增17.8％；封裝測試業銷售額為1,082.4億元，年增5.9％，積體電路產業三個產業環節的比例更加合理。

于燮康表示，大陸積體電路產業即將從快速發展階段，進入高品質發展階段。日前，大陸國務院印發「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策」，即國發8號文，充分彰顯大陸將更大力度深化積體電路產業國際合作的決心，為大陸積體電路產業未來十年高品質發展指明方向。

于燮康認為，積體電路是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性與先導性產業，也是一個高度全球化的產業。大陸積體電路產業始終秉持「開放發展」的發展原則，充分利用全球資源。

于燮康指出，從市場、資金、人才、技術等多個層面，深化國際合作，推進產業鏈各環節開放創新發展，努力融入全球積體電路產業生態體系中，這是大陸積體電路產業持續發展的有效選擇。

(工商 )