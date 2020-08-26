台灣大(3045)旗下myVideo今(26)日宣布與Discovery攜手合作，即日起myVideo「Discovery品牌館」正式上線， 總經理林之晨表示，期望透過好的內容衝刺myVideo用戶，力拚1~2年希望可以挑戰上千萬用戶，另外，針對近期愛奇藝事件，OTT專法議題再度被討論，他表示，期望主管機關可以秉持，「相同行為、相同管制」路線。

林之晨表示，希望用本次新的合作內容來服務660萬myVideo用戶，也可以吸引到更多得觀眾，未來1~2年希望可以挑戰上千萬用戶，也會繼續更多好的內容，因為好的內容才是最重要的。

國家通訊委員會(NCC)在7月通過「網際網路視聽服務管理法」草案(一般稱OTT專法)，主要將納管境內外OTT業者，林之晨表示，期望政府對OTT專法的態度必須要境內外管制要一致，「相同行為、相同管制」，也希望政府可以更支持本土戲劇、娛樂的投資，且可以一直堅持這樣的路線。

經濟部日前下令，禁止代理經銷大陸OTT服務，其所指的莫過於在台有200萬活躍用戶的愛奇藝，但因台灣無法封網、下架愛奇藝，等同9月3日後愛奇藝還是可以收看，只是愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂無法營運，這也使得近期OTT議題管制再度浮上檯面。

(時報資訊)