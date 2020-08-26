中鋼(2002)新盤價日前開出，全面調漲10月和第四季內銷盤價，且月盤產品為連續第四個月漲價，有助於第三季步出谷底後，第四季正式獲利；但中鋼今年是意外辛苦的一年，上半年鋼市備受疫情打壓，鋼廠可說是比2008年金融海嘯時期壓力更大的一年。

隨著中鋼第三季鋼價單月盤產品逐月調升，預期9月單月可轉盈，但因鐵礦砂等成本價格居高不下，第三季單季轉盈仍有挑戰。展望第四季，隨著季盤價格止跌翻揚，加上旺季效應，中鋼第四季可望正式轉盈。

此外，中鋼集團中鴻(2014)即將開出的9月盤價，預估將全面調漲內外銷盤價，將是連續第三個月漲價；第三季在本業改善以及業外股利挹注下，力拚單季轉盈。

受到疫情打壓全球鋼市需求，中鋼上半年連續兩個季度虧損，雖第二季虧損收斂，單季每股淨損0.09元，上半年淨損歸屬於母公司業主36.63億元，每股淨損0.24元。

中鋼7月以來盤價已連三漲，隨著產品價、量同步向上，中鋼第三季營運可望走出谷底。中鋼先前預期，9月可望將轉虧為盈，並看好第四季為傳統旺季，營收、獲利表現漸入佳境，第四季營運可望轉盈。

中鋼自結7月合併稅前淨損2.91億元，預期8月鋼品銷量能增加力度，營運有機會達到損益平衡，9月可望開始賺錢，整體第三季估將是損平附近。展望第四季旺季，中鋼營運可望進一步轉好，單季獲利可期，但是，因上半年虧損加上成本價格始終居高不下，中鋼今年要努力拚小幅獲利，股利恐持續探底。

在國際鋼價觸底反彈與原料成本上漲下，中鋼全面調漲10月和第四季內銷盤價，七大項鋼品平均每公噸漲500～1,000元，平均漲幅3.36%，其中，月盤價四連漲，季盤則是近十季以來單季最大漲幅。中鋼也樂觀迎旺季，第四季接單目標量初訂是270萬公噸，為今年來單季最大目標量。

伴隨中鋼調漲10月和第四季內銷盤價，預期中鴻將開出的9月內銷盤價，會順勢全面調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸上漲約500元。

中鴻7月盤價同步啟動漲勢，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。中鴻7月盤價為內外銷均漲，為第二季以來首見。

中鴻8月內銷、外銷盤價續開高，其中內銷部分，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅，每公噸調漲300～500元，熱軋漲幅約3.2%，外銷價格每公噸調漲20～25美元。

中鴻本季盤價逐月調升，內外銷均漲，有利於第三季營運改善，可望挑戰轉虧為盈。中鴻上半年淨損4.88億元，每股淨損0.34元，今年以可以獲利為努力之目標。

受到新冠肺炎疫情影響，上半年鋼市低迷，中鋼、中鴻上半年均虧損，全年營運力拚不是赤字；下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)上半年營運也都辛苦，下半年本業的業績要力拚成長仍需加油。

(時報資訊)