美國限縮華為禁令衝擊持續顯現，為反應華為手機潛在下滑風險及高階智慧型手機需求減弱，歐系外資下調大立光(3008)2020年到2022年獲利3%到9%，但因大立光領先的技術足以實現客戶多元化，以降低華為的影響，給予大立光「買進」評等，目標價4380元。

繼今年5月15日華為新禁令後，美國商務部於8月17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效，一道道的限縮禁令，讓華為智慧型手機遭到重擊，連帶影響已飽受智慧型手機市場旺季不旺之苦的大立光。

歐系外資最新報告指出，儘管大立光7月合併營收較預期強勁，但大立光對第3季中高階機種持保守態度，為反應華為手機潛在下滑風險及高階智慧型手機需求減弱，我們將大立光2020年到2022年獲利下調3%到9%，我們認為，大立光須將資源分配給其他非蘋智慧型手機廠，希望大立光在2021年之前能夠更積極分散客戶群以降低華為的負面影響，以大立光領先的技術，應該能夠讓公司進一步實現客戶多元化，因此雖然將目標價下調至4380元，仍維持「買進」評等。

非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，且受新冠肺炎疫情延遲數週上市的蘋果新機陸續啟動拉貨，讓大立光7月合併營收擺脫6月低點，7月合併營收46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，累計前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

(時報資訊)