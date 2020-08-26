獅子山籍大東輪走私未稅菸品，專案小組漏夜清點13只貨櫃，共計查獲552萬包。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

獅子山籍大東輪走私未稅菸品，專案小組漏夜清點13只貨櫃，共計查獲552萬包。（海巡署提供／王文吉台中傳真

獅子山籍大東輪走私大陸好貓、貴菸、雙囍、韓國ESSE及日本冰藍等未稅菸品。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

獅子山籍大東輪走私大陸好貓、貴菸、雙囍、韓國ESSE及日本冰藍等未稅菸品。（王文吉攝）

海巡署偵防分署副署長劉峻雄說明案情。（王文吉攝）

獅子山籍大東輪走私市值超過5億的未稅菸品。（王文吉攝）

海巡署偵防分署鳳山查緝隊等單位於台中港查獲552萬包私菸，初估市值至少5億元。（王文吉攝）

海巡署偵防分署鳳山查緝隊25日下午在台中港查獲獅子山籍大東輪載運13只貨櫃，裝載大陸雙喜、韓國MSSE等私菸，專案小組漏夜清查共計552萬包，初估市值至少5億元。傳出該船印尼及船員不想捲入走私案，輾轉提供情資，助攻查緝單位破獲史上最大宗走私菸案。

鳳山查緝隊接獲情資指出，有私梟企圖趁中秋節前，航運繁忙，安檢人力吃緊之際，運用貨輪轉交小船接駁方式走私香菸牟利。遂將情資提供中部分署指揮第四巡防區，與相關單位組成專案小組，於台中港18號碼頭查獲以檢修及整補名義申報入港的獅子山籍大東輪。

專案小組25日上午掌握大東輪向中部航務中心通報主機故障，申請下午3時進入台中港靠泊2小時，進行檢修及整補加水。不料，大東輪11時提早進港靠泊18號碼頭，專案小組緊急發動登檢，查獲13只40呎貨櫃內藏大批走私香菸。

海巡署動員40多名人力開櫃檢查，查獲大批大陸好貓、貴菸、雙囍、韓國ESSE及日本冰藍等未稅菸。經拆封清點，初步估計約有1萬1050箱，共計552萬5000包，市值估計超過5億元，為我國歷年查緝最大宗的香菸走私案。

專案小組清查相關人員，僅王姓船長、郭姓輪機長為台籍，另有12名大陸及12名印尼船員。據了解，部分印尼船員上船才知道「誤上賊船」，其中8人想要下船，但台籍船長不准，23日貨輪經過台中港外海，印尼籍船員致電天主教神父，輾轉將情資透露給查緝單位。

專案小組破獲史上最大宗私菸案後，傳出「窩裡反」的印尼船員憂心自身安危，希望不要被查緝單位移送法辦。對此海巡署偵防分署副署長劉峻雄否認，強調不知訊息從何而來，僅表示半年前即掌握情資。

劉峻雄說明，大東輪14日從高雄港報關出港，目的地是韓國，25日經過台中港申請檢修及補給，隨即報請檢察官指揮，查獲貨櫃內夾藏私菸。由於台籍船長及輪機長偵訊時避重就輕，不願透露私菸來源，專案小組將持續追查幕後集團，全案將依菸酒管理法移送偵辦。

海巡署中部分署依據偵防分署鳳山查緝隊情資，指揮第四巡防區指揮部整合台中查緝隊、台南查緝隊、台東查緝隊、偵防查緝隊、中部分署第三岸巡隊、艦隊分署第三海巡隊、第五海巡隊、財政部關務署台中關、台中港務警察總隊、高雄市政府警察局鹽埕分局、台中市警察局清水分局、保安警察第三總隊第一大隊臺中偵查分隊、台中市、基隆市、南投縣、彰化縣、高雄市、台東縣政府財政處(局) 等單位實施聯合查緝。

(中時 )