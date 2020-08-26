大陸民革中央聯絡部赴旺旺集團調研。（團結網）

新冠疫情重創全球經濟，給包括台灣企業在內的各類市場帶來壓力。《團結報》報導，大陸民革中央副主席張伯軍指導民革中央聯絡部組成課題組，於8月21日展開對在京台企的實地調研，其中包括旺旺企業。旺旺集團北京首席代表林天良、全國台企聯常務副會長表示：「只要疫情沒有結束，有需要的地方，我們的各項救援行動就不會停止。」

新冠疫情發生後，旺旺集團董事長蔡衍明及首席運營官蔡旺家站在抗疫一線，指揮在陸生產基地及分公司倉庫開倉捐物。報導稱，旺旺集團向全國醫療機構、學校、小區街道、公共場所等捐贈水神消毒設備與產品超過2400萬元（人民幣，以下同），所捐贈的飲料食品超過4500萬元，累計捐贈物資近7000萬元。

與此同時，位於湖南長沙的旺旺醫院成為24小時接診的定點醫院之一。疫情爆發後，該院全體醫護人員堅守崗位，僅用24小時就改造完成隔離病房與疑似患者的專用通道，接收救治新冠肺炎患者。

2月21日，旺旺醫院積極響應湖南省衛健委徵召，迅速組建一支包含感染科、重症醫學科、呼吸內科在內的16人醫療隊馳援武漢。在經過47個日夜與新冠病毒的抗爭糾纏、與武漢人民的守望相助後，全體援鄂醫護人員安全返回，充分體現了兩岸共度時艱的感人情懷。對此，林天良表示：「只要疫情沒有結束，有需要的地方，我們的各項救援行動就不會停止。」

疫情既是挑戰，也是機遇。通過調研瞭解到，為應對疫情對人們消費習慣產生的影響，旺旺相應調整了銷售策略，積極引導傳統經銷商向線上線下結合的銷售模式轉型，自4月起，銷售已呈雙位數增長。「不僅僅是旺旺，統一和康師傅等食品類台企都業績不錯」，林天良認為，「大陸經濟的企穩向好勢頭讓台資更有信心大展宏圖。」

春江水暖鴨先知。根據台灣當局公佈數據，今年1月至6月核准對陸投（增）資金額31.7億美元，同比增加52.49％。林天良認為，包括「惠台31條」、「惠台26條」、「助力台企11條」等新措施為台胞台企帶來扎扎實實的獲得感，也為台商深耕大陸市場帶來難得的歷史契機，「大陸在給予台胞台企同等待遇方面，力度不斷加大，領域不斷拓寬，工作不斷落實。」

旺旺便是落實各項措施的參與者和受益者。在不久前公告的「酸性電解水生成器衛生要求」國家標準中，旺旺就參與了標準的研訂。因為很早投入微酸性電解次氯酸水的研發與製造，旺旺在國家標準的研訂過程中，配合大陸相關主管部門，提供相關數據及設備。這是「惠台26條」裡第12條的生動體現：「台資企業可與大陸企業同等參與行業標準的制訂和修訂，共同促進兩岸標準互聯互通。」

被稱為「水神」的新產品作為一種無色、無刺激、安全的消毒介質，能有效殺滅物體表面的病原微生物，在突如其來的抗疫挑戰中發揮了威力。旺旺集團向武漢等地捐贈了價值人民幣2416萬元的消毒產品及電解水生成設備，近期又發往香港、日本等地，以服務當地防疫消毒需求。

報導稱，作為在陸台企的代表，旺旺受到了民進黨當局的打壓。林天良說：「旺旺旗下的《中國時報》、《旺報》、中天電視台等媒體因為正面介紹兩岸交往，被台獨勢力視作眼中釘，在台灣受到許多不公平對待。」即便如此，旺旺依然堅守初心，如《中國時報》、《旺報》、中天電視台的4位記者是「唯四」現場報導今年大陸「兩會」的台灣新聞工作者。

暢想未來，林天良對打造兩岸共同市場、壯大中華民族經濟信心滿滿。「台企應積極參與『一帶一路』建設等機遇，以大陸為支點，拓展全球佈局，在助力當地經濟發展的同時，汲取動力推動自身發展。」他堅信，儘管前路難免遇到暗礁險阻，但伴隨大陸發展的強勁東風，在陸台企定能乘風破浪、行穩致遠。

(中時 )