苗栗縣苑裡運動場司令台換新衣！苑裡鎮公所邀請南漂青年返鄉創作，以苑裡著名的「鴨間稻」為主題，繪製3D地景藝術，原本慘白無趣的司令台煥然一新，成為新興打卡景點，創作者鄭宇成說，鴨間稻是友善耕作的方式之一，作品不僅表現在地文化，也希望傳達社會和睦的氣氛。

苑裡鎮長劉秋東親自驗收，在彩繪牆前拍照宣傳苑裡之美。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡運動場除了鎮民運動的好去處，也是各類體育活動舉辦的場地，不過以往司令台設計較單調，苑裡鎮公所為營造活潑氛圍，花費約9萬元辦理司令台牆面美化工程，現已大致完工，上周苑裡鎮長劉秋東，搶在鎮長盃球類競賽活動登場前驗收，親自站在藝術牆前拍網美照，宣傳苑裡之美。

苑裡運動場司令台換新衣，由苑裡青年創作3D鴨間稻藝術牆，不僅有苑裡特色，創作者也希望傳達社會和睦氣氛。（巫靜婷攝）

劉秋東表示，3D鴨間稻藝術牆創作者是苑裡青年，作品強調苑裡特色，不僅表現「苑裡穀倉」，還能看見苑裡的美麗山水，畫作十分細緻，創作者鄭宇成目前在台南開工作室，是名新銳畫師。

苑裡運動場司令台3D鴨間稻藝術牆，立體感設計讓鴨子就像破牆而出，十分有趣。（巫靜婷攝）

鄭宇成出生於苑裡，在苑裡長大的他，發現這個以務農為主的小鎮，有獨特的鴨間稻的耕作文化，他說，苑裡農民會在種田時，放鴨子在田裡吃福壽螺等對稻作有害的生物，共生友善耕作是很好的培育方式，因此以鴨間稻作為代表，放大設計凸顯和睦，另外替鴨子戴上藺草帽，融入藺草文化更逗趣。

28歲的鄭宇成大學就讀美術相關科系，畢業後就在台南發展，他說，通常接案都會考量距離問題，但得知案子在老家，二話不說就回來畫，此工程也是他在苑裡接的第一個案子，與工作室2人團隊利用油漆作畫，花費1個月完成，苗栗、台南來回奔波，「雖然很辛苦，但知道大家喜歡就很開心！」。

苑裡青年鄭宇成與工作室成員，花費1個月時間彩繪司令台牆面，讓司令台煥然一新。（唯逗we doo art提供／巫靜婷苗栗傳真）

他提到，司令台下方波浪型畫作有山水的意象，呼應苑裡內外區有山有水，由於藝術具主觀性，設計時經公所討論、多次修改，地景藝術強調立體感，洞裡可看到另1個景，雖已完工，為求盡善盡美，26日也再度進場維護。

(中時 )