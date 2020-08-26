美元近期大幅走軟，市場擔心美元會喪失作為全球主要儲備貨幣的地位。曾準確預測2008年金融危機的「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）對此表示，目前還沒有一種貨幣可以代替美元，中長期內，美元會繼續保持主導地位。

外媒報導，魯比尼認為，美元近期走勢疲軟，是受短期周期性因素影響，而美元走貶很大程度被誇大。美元走軟主要包括美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策，且做法比大部分其他主要央行更加寬鬆。不過他認為，中長期來看，美元將繼續在全球擁主導地位，目前沒有其他貨幣可以挑戰美元霸權。

至於哪些因素會削弱美元的全球地位？魯比尼說，第一，若美國保持印鈔，支持大規模預算赤字，通膨上升將使美元作為儲備貨幣的吸引力下降；第二，美國失去地緣政治霸主地位的風險。

他補充，未來幾十年如果真的成為人們口中的「中國世紀」，美元將會因人民幣崛起而式微，隨著大陸經濟、金融、科技和地緣政治勢力不斷擴張，人民幣在全球更多地區將被普遍使用。因此，魯比尼認為，美元地位目前是安全的，惟長遠的未來可能面臨重大挑戰。

(中時新聞網)