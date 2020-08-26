馬林魚、大都會雙重賽第2場，馬林魚開路先鋒伯提（Jon Berti）在6局下戲弄對方初次先發蹲捕的菜鳥桑契斯（Ali Sanchez），獲四壞球上壘後連盜三壘，視對方如「塑膠」，單局3盜，成為隊史首位盜二壘、盜三壘、再盜回本壘的選手。伯提去年有17盜，目前以8盜並列大聯盟第2位。

當時柏提被法米利亞保送上壘，在下一棒阿奎拉打擊時盜上二壘，A.桑契斯想傳二壘，球卻掉出手套。接下來是左打的狄克森，三壘手站的位置離壘包較遠，伯提見機不可失，又盜上三壘。

下一棒是安德森，球數2好1壞，A.桑契斯接球後先看了三壘的柏提後，再傳給投手法米利亞。此時柏提竟衝向本壘，雖然他在途中跌倒，但馬上爬起來再往前衝。而法米利亞回傳本壘時，A.桑契斯也沒接牢，球掉了出來；柏提雖腳步踉蹌，仍踩到本壘板邊緣，主審也立刻判決安全得分。

賽後伯提表示，當時靈光一閃，「盜本壘」的念頭浮現在腦海，「其實我一直很想這樣做，也真的去試了，幸運的是我成功了。」看完自己連盜3個壘包的影片後他笑道，「老實說，我不知道自己最後那一盜爬了多遠？」

去年5月27日水手隊史密斯（Mallex Smith）在對遊騎兵隊之戰也曾單局連續3次盜壘，站上一壘後一路盜回本壘得分；以馬林魚隊而言，伯提則創下隊史紀錄。至於雙重賽的結果，馬林魚則以4比0、3比0獲勝，目前在國聯東區排名第2。

(中時 )