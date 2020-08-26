面對創業頭家對於勞動法令的疑惑，臺北市政府勞動局聽到頭家的心聲了，我們主動提供免費「勞條健檢師」服務。只要頭家提出申請，「勞條健檢師」就會與頭家約定時間親自到店逐項指導，從雇主應置備勞工名卡、出勤紀錄、工資清冊等文件一一體檢，解說現行基本工資、變形工時、休息休假及勞資會議等規定，經過「勞條健檢師」親切仔細的現場指導，讓頭家們對於勞動法令不再陌生，更清楚勞工權益，改善與員工互動關係，更無後顧之憂地經營自己的事業。

遙遙與阿布共同創業成立一家手搖飲店，開業沒多久，發覺生意越來越好，除了自己顧店外，也陸續僱用部分工時及全時勞工，但是問題來了，每個月要結算薪水，又要發給勞工薪資單讓勞工清楚知道薪水的計算明細，而現在基本工資又有新規定，時薪制與月薪制的規定好像有不同，若是超過8小時是否要加給加班費，聽朋友說現在勞基法規定週休二日，好像可以使用變形工時來緩解人力與排班問題，但是要如何排班才能符合法令規定，對於初次創業的頭家實在很煩惱。

勞動局局長陳信瑜表示，許多像遙遙與阿布一樣剛開業的新手老闆或中小型企業雇主對於勞動基準法相關規定很陌生，也沒有專業人事人員，常因工資、排班工時以及休假等問題發生勞資爭議，管理方式容易有觸法疑慮，對勞資關係產生負面效應，甚至影響經營。有鑑於此，臺北市勞動局今年積極推出「勞條健檢師」現場輔導服務，希望透過柔性個案輔導，協助體檢企業管理制度，增加法遵觀念，適切改善勞動權益，進而促進勞資關係，也能減少觸法風險，非常推薦新手老闆跟中小企業雇主可多加利用這項免費服務。

陳信瑜指出，「勞條健檢師」申請方式多元又便利，有需要的雇主朋友可以直接至「臺北市民服務大平臺」提出線上申請，或可以至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也能夠傳真及郵寄等管道提出申請。提出申請後，勞動局「勞條健檢師」主動向申請人確認輔導時間。如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

(工商 )