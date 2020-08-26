全台第一個5G VR體感電競基地，26日啟用，全球體感娛樂設備龍頭智崴集團，要當領頭羊，在5G來臨的時代，將5G結合體感科技，在國內的半導體等亮點產業之外，擔任領頭羊的角色，帶領上中下游，衝出我國體感產業的新亮點產業，一起揮軍全球體感市場。

因應5G時代的來臨，智崴集團攜手工研院5G邊緣雲運算團隊合作，打造出全台第一的「智崴5G雲端體感電競系統」，26日由智崴集團董事長歐陽志宏、經濟部技術處技術長張麗鳳、工業局技正李振隆、加工處長黃文谷、以及高雄經發局長廖泰翔等人，共同啟用。

智崴集團董事長歐陽志宏指出，「智崴5G雲端體感電競系統」，藉由5G無線傳輸技術，帶來的高頻寬與低延遲的特性，設計出滿足高效能運算需求的輕量化載具，「只要透過頭盔，就可以和世界各地玩家連結」，讓玩家提高體感遊戲即時對戰的娛樂性。

歐陽志宏表示，也因為5G結合體感的技術，智崴除了5G VR體感電競基地，也開發出賽事平台、以及空軍官校產學合作的飛行模擬器，「這是非常大的飛越」。

他強調，體感產業雖然不像半導體產業，規模那麼龐大，市占率全球第一，但，在疫情時代，人類生活模式已經改變，虛擬活動大幅增加，因此，5G結合體感的應用，未來將大有可為，智崴將與上中下游相關產業合作，在國際衝出出另一個亮點產業。

智崴5G VR體感電競基地，「是將5G帶到體感的一大步」，經濟部技術處技術長張麗鳳致詞指出，這是政府推動5G進到生活面的好的開始，由於智崴集團的明星體感設備產品飛行劇院，在全世界的市場佔有率已超過85％，穩居全球冠軍寶座，除了帶領國內體感產業，走向國際，也希望智崴能夠引進更多的國際企業，前進投資高雄、投資台灣。

加工處長黃文谷表示，智崴在2011年，由現任行政院副院長沈榮津，在擔任加工處長時，引進高雄軟體園區，如今，成為全球體感飛行劇院的隱形冠軍，與有榮焉。

新任的高雄經發局長廖泰翔表示，上任之後，他詢問同仁，有那些企業，他一定要去拜訪的，結果，「十個有八個，都指名智崴」，代表智崴在體感科技產業的重要地位。

廖泰翔指出，高雄從2018年開始推動體產業，希望智崴集團作為體感娛樂設備的領頭羊，整合多方資源，串起體感產業生態鏈，開創城市娛樂發展，讓高雄成為體感之都，率領台灣向全球展現屬於我們的驕傲。

(工商 )