上證指數26日收跌1.3％，連跌兩日。滬深兩市交投熱絡，合計成交額為人民幣（下同）9,785億元。
香港信報報導，上證指數26日盤中最多上漲9點，漲幅為0.27％，高見3,382點，最多下跌53點，跌幅為1.58％，低見3,320點，最終收報3,329點，下跌43點，跌幅為1.3％，成交額為3,819.29億元。
深成指26日盤中最低見13,376點，下跌292點，跌幅為2.14％，高見13,717點，上漲48點，漲幅為0.35％，最終收報13,428點，下跌241點，跌幅為1.76％，成交額為5,966.14億元。
滬深300指數收報4,706點，下跌55點，跌幅為1.17％。創業板指數收報2,644點，下跌57點，跌幅為2.13％。
各類股幾乎全面下跌，化工股跌近3％；有色金屬、房地產、鋼鐵、金融、水泥股跌逾2％；煤炭、電力、石油股跌逾1％。
(工商 )
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