（匯豐中華投信董事長李選進（右）、匯豐中華投信投資長林經堯（左）。圖／魏喬怡攝）

不畏新冠肺炎衝擊，2020年ESG股票表現優於大盤，未來商機各方看好。今年ESG相關基金如雨後春筍般出籠，匯豐中華投信董事長李選進26日宣布引進國內首檔針對「低碳」主題的債券型基金，他指出，據統計，2018年全球ESG議題管理的資產規模已達到30.7兆美元，未來十年會有四倍的成長、到2036年ESG議題資產規模預估更可達160兆美元！

李選進指出，2019年永續債發債量成長78﹪，達4650億美元，2019年底永續發展債發行量超過1兆美元，雖然相對整體債券市場的規模仍較小，不過未來成長可期。

投資ESG能賺錢嗎？李選進點出投資人對ESG的二大迷思，一、ESG不只投新能源、水資源的公司，而是依傳統投資流程先過濾一遍，選出資產相對便宜的標的後，再用ESG濾鏡再篩一遍，並不限於投資新能源、水資源，也可以投傳產、科技，而低碳投資範圍更廣。二、ESG評分高的公司在風險控制是相對好的。

李選進強調，ESG做得好是有助股價績效表現。據統計，ESG分數較高的公司股票，過去五年創造超額報酬（以MSCI、Sunstainalytics、Refinitiv的ESG分數前20％公司股價與整體股市比較的相對表現）ESG指數報酬優於傳統指數的表現。

李選進進一步指出，ESG相關股票在新冠肺炎疫情期間表現優於全球股市，疫情期間低碳與能源製造產業表現優於全球股市。

匯豐中華投信投資長林經堯強調，碳排放是全球越來越重視的問題，碳排放距離人們並不遙遠。2020年1月1日國際級船舶新規上路，燃油含硫量最多0.5﹪、超過會受罰。2021年歐盟新車碳排放量嚴格控制在95克以內，超出限制會受罰，森林大火對環境的衝擊越來越大，2018年11月幾乎燒到馬里布明星豪宅區的加州野火產生了680萬噸的二氧化碳，相當於加州全年發電所排放的量，都與人類習習相關。

林經堯指出，ESG對績效影響愈來愈顯著，ESG高分族群相對於低分族群的累積績效有明顯差距，而環境因素中以碳排放對績效的影響最顯著。據晨星統計，ESG基金在今年新冠肺炎衝擊中有較佳的防禦能力，不畏油價爆跌、疫情蔓延，ESG基金有70％績效在同類基金中排前1/2，其中有超過四成在第一區間，第二季強勁反彈時，ESG基金仍有超過一半績效在同類基金中排前1/2。

林經堯指出，匯豐環球低碳債券基金運用「碳密度」原則辨識各產業的碳排放量，「碳密度」代表企業每百萬美元營收產生的百萬噸二氧化碳，從碳排放量低的產業移除前10％污染度最高的企業，並從碳排放量高的產業移除前25％污染度最高的企業。匯豐中華投信指出此基金也將從基本面、技術面及信用面深入分析企業表現，相較於傳統型全球企業債券基金，預計減碳幅度將至少達到40％。

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