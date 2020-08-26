盧廣仲在台上重現《翻新中古車》硬派改造現場。（Discovery提供）

盧廣仲今（26日）出席Discovery記者會，身為鐵桿粉絲的他分享從小就是電視兒童，最高紀錄一天曾瘋看12小時不闔眼，他說：「小時候我住在台南非常鄉下的地方，去上學路上還會遇到牛和蛇，節目就像我認識世界的橋樑，算是我的精神和創作啟蒙。」他最愛經典長壽節目《漁人的搏鬥》，「因為小時候常和爸爸、爺爺出海捕魚，所以特別有感」，他在活動上扮成捕蟹人，更被主持人拱未來可把暢銷歌曲〈魚仔〉改編成「蟳仔」主題曲，一起游來游去。

他更在活動上玩爆破，開玩笑表示：「這是我今生出席最後一個活動嗎？」他透露小時候喜歡看《馬蓋先》，曾調皮在自家附近玩鞭炮實驗，「我就把水鴛鴦丟到玻璃瓶，測試要幾個炮才能炸破！」盧廣仲甫推出與電影合作的新曲〈刻在我心底的名字〉，已經擁有金曲、金鐘獎加持的他，被問起有沒有信心憑該曲挑戰金馬獎，他說：「不曉得，不過希望能透過歌曲讓大家能去看電影。」

Discovery與影音串流平台myVideo合作，即日起推出「Discovery品牌館」，首波強打《全面爆破》獨家4K搶先頻道全亞洲首播，並獨家跟播艾美獎系列節目《漁人的搏鬥》，完整集結Discovery經典強檔、生活食尚、動物萌寵、動力改裝等影音內容，讓粉絲能夠隨選隨看，不再受時間限制。

(中時 )