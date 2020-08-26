間接中毒真有其事！大陸浙江一名男子養的寵物狗與毒蛇大戰，雙方互咬雙亡，男子企圖照顧奄奄一息愛犬時，被陷入瘋狂的愛犬咬了兩口，結果男子竟也出現中毒症狀，緊急送醫救回一命。一場蛇狗大戰，險釀人狗蛇3亡悲劇。

綜合大陸媒體報導，住在浙江湖州德清縣農村的陳男，25日向醫生表示，24日他從蝦場回家時，發現所養的土狗身上有傷趴在地上，旁邊還有一條被咬死的毒蛇。隔日早上他再去察看時，發現狗狗的狀態非常不好，他靠近愛犬伸手準備查看時，突然被狗狗在手腕和手背處咬了2口，而狗狗咬完他之後就一命嗚呼。

陳男被狗狗咬了之後，手上傷口出血、局部腫脹，一開始前往當地診所就醫，醫生只為他注射狂犬疫苗；後來聽說狗是被毒蛇咬死，立刻將他轉院至杭州市中醫院，檢查之後陳男果然身中蛇毒，院方趕緊用抗蛇毒血清、抗生素治療。

醫生表示，「咬傷狗的蛇是蝮蛇，毒素進入狗體內後，經過代謝又二次傳到男子血液內才會造成中毒」，不過由於是間接中毒，毒素已經少很多，對人體造成的傷害也減輕很多，男子目前已康復出院。

(中時新聞網)