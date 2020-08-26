藝人王耀慶以《花系列》電視劇走紅，不過近年來將演藝重心移往大陸，憑著《我是杜拉拉》、《好先生》等戲劇闖出一片天，更被譽為是「職場男神」，近來他上節目聊起當初赴陸發展過程，還因此缺席將他帶大的祖父喪禮，忍不住悲從中來當場淚崩。

王耀慶近來上芒果tv節目《元氣滿滿的哥哥》，聊到離開台灣到大陸發展多年，雖然不像在台灣能演出男一角色，但在劇中還是有舉足輕重的戲份，精湛演技也逐漸打響名號，當年接演一部相當好的電視劇時，為了把握演出機會每天都在房裡背劇本，未料把他一手帶大的爺爺卻傳出逝世噩耗，當時分身乏術的他無法返台奔喪，也成了心中一輩子遺憾，不禁感嘆：「我是長子長孫，卻回不去，我走不了」。

王耀慶赴大陸拍戲超過10年，身價已翻漲好幾倍，據悉片酬至少有1.4億台幣，而精湛演技也被影視圈給予超高評價：「表現恰如其分，剛好適合那個角色，精確控制演出，讓人無可挑剔」，對此王耀慶則是虛心接受，但仍不忘自嘲：「所以我不紅」。

昔日在台灣是當家一線小生，如今在大陸雖闖出一片天，仍只能接演「男二」，對此王耀慶坦言是個絕不會後悔的人，即便時間倒數讓他有重新選擇的機會，仍會緊抓住機會到大陸拍戲。

(中時新聞網)