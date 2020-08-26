台南麻豆在地的岱稜科技30周年廠慶，活動結合公益，不但捐助學金給北台南家扶中心，還送小朋友禮物。（劉秀芬攝）

台南麻豆在地的岱稜科技30周年廠慶，活動結合公益，捐助59萬2400元助學金給北台南家扶中心受扶助學童，員工更依學童心願，捐出100分禮物，有球鞋、書包、無人機等，收到的兒童眉開眼笑，回贈自製感謝卡給岱稜科技的叔叔、阿姨。

岱稜科技連續19年捐助家扶中心，今年廠慶活動結合在地商圈，推出5萬元的「岱動麻豆五倍券」，員工每捐出100元，就可以抽價值500元的「岱動麻豆五倍券」。

員工捐出的100元捐贈家扶，五倍券又可以到麻豆商圈消費，增加在地商家收入，有300多名員工慷慨解囊。

岱稜科技將員工五倍券收入、員工自由樂捐，加上公司捐贈的10萬元，總計59萬2400元助學金，26日舉行捐贈儀式，由北台南家扶中心主任莊淑惠代表接受。

今年岱稜科技除了捐款助學外，也認購孩童的心願禮物，由家扶中心的一百位孩子，寫下心願卡，放在公司內由員工認購，孩子拿到球鞋、書包、無人機等禮物，相當開心。

岱凌科技董事長蔡國龍強調，讀書是弱勢孩童翻轉貧窮重要的機會，孩子願意讀書，他就願意幫忙，也鼓勵員工一起參加，除凝聚公司向心力外，也善盡企業社會責任，讓社會充滿更多的溫暖。

(中時 )