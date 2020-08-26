第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公佈，共有有133家業者、2055件作品報名參賽，相較去（108）年1995件參賽作品，今年競爭更加激烈。戲劇節目包括《想見你》、《誰是被害者》、《鏡子森林》、《苦力》、《俗女養成記》、《最佳利益》、《用九柑仔店》等皆入圍眾多獎項，黃子佼、溫昇豪揭曉公佈名單，認為今年戲劇節目競爭激烈，其中以《想見你》入圍戲劇節目最佳男主角獎的許光漢、以《我們不能是朋友》入圍戲劇節目最佳女配角的袁艾菲，最讓黃子佼感到驚艷。

黃子佼說道，許光漢和老婆孟耿如是好友，在學校就認識，認為許光漢熬很久，演過許多配角，終於被提拔男一，「當時一定很多人質疑，又因為佳嬿很強，但他扛下來了，角色難度很高」，更回憶有次赴咖啡廳，孟耿如說「這就是光漢沒拍戲時，會在這間咖啡廳端盤子」，黃子佼直說「我聽完眼淚都要掉下來」，他認為藝人有時放下身段體驗人生也很好，「像是佳薇去做代銷，我也很支持」。

溫昇豪則說，演員要熬到過程，尤其拍一部戲預算好幾千萬，甚至上億，砸重本在男女主角身上，不管是投資方或製作單位、電視台和經紀公司等，多方角力下，要如何站在那個位置被大家檢驗，播出後要被觀眾檢驗，「心理素質要很強」，且認為永遠要在別人批評聲中找到自信，有些藝人因拍戲後大紅，「不是因為紅而帥，而是作品襯托藝人本身」，樂見台劇再興，希望觀眾給予更多支持。

黃子佼說，袁艾菲先前拍號稱台版《太陽的後裔》的《最好的選擇》被批評，如今越挫越勇，「很勵志，特別要恭喜他」。至於好友范曉萱《罪夢者》入圍迷你劇集女配角，黃子佼虧「她竟然不知道，連公司也不知道，還是我告訴她，我唸出她的名字」，范曉萱也樂回黃子佼「謝謝你的金口，剛剛有人傳訊恭喜我，我還莫名奇妙，好脫節喔」。

(中時 )