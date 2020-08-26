近期大陸糧食存量的安全缺口備受討論，也引發市場關注甚至出現部分地區農民惜售、貿易商囤積糧食的情形，大陸農業農村部26日新聞發佈會上，農業農村部市場與信息化司司長唐珂說「可以理解，但一定要避免恐慌跟風，防止保管不善造成浪費，也防止後期價格波動下跌帶來損失。」

唐珂指出，從上半年疫情期間大陸糧食市場運行情況看，終端糧油產品的市場供給持續充裕、價格基本平穩，提醒消費者沒有必要過分焦慮甚至恐慌搶購，可以多一份淡定、多一份從容。

從數據來看，根據第一財經報導，大陸糧食價格出現階段性波動，7月稻穀、小麥、玉米3種糧食集貿市場均價為每百斤122.4元人民幣，較上月漲0.2％、年增率為1.7％。其中稻穀價格漲幅最小、小麥次之，玉米價格漲幅較為明顯，在收購、批發環節糧價漲幅偏大。

至於大陸糧食儲備有多少，一直備受關注，唐珂表示近年大陸口糧庫存持續保持高位，現階段稻穀、小麥庫存水準大體相當於城鄉居民1年的消費量。玉米庫存雖然消化較快，但市場供應有保障，加上疫情發生後也加強儲備投放和應急保供，「不缺糧、不缺油。」

(旺報 )