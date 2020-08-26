烏日第4公墓轉型綠美化工程，未來將打造成烏日東園稻田森林公園，提供居民休閒、遊憩、運動的宜居公共空間的模圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市長盧秀燕26日主持烏日第4公墓轉型綠美化工程開工典禮。市議員張家銨指出，公墓公園化是前市長林佳龍任內所推動；盧市府「美樂地計畫」只是換個名稱延續上市。市府建設局說，市政建設不間斷，市府除延續既有政策，更結合「台中市美樂地計畫」理念，將公墓變公園，提供在地里民更好生活品質。

台中市政府推動「美樂地計畫─公墓轉型綠美化」政策，將烏日區第四公墓轉型成「東園稻田森林公園」，投入2654萬元，將1.95公頃的土地進行大改造，預計明年4月完工。市長盧秀燕26日出席開工典禮，祈求工程圓滿平安，並宣示保護環境的決心，將持續以綠美化方式幫都市妝點、降溫，提升市民生活品質。

張家銨說，第四公墓於1995年11月開始禁葬，禁葬長達20多年，但卻一直未遷葬；直到前市長林佳龍因積極推動公墓公園化政策，並編列預算，才成功將烏日溪南地區第四公墓遷葬。讓公墓公園化，打造一座提供東園、溪壩、螺潭及南里、北里等里居民運動休憩的公園，期盼能夠藉此帶動溪南地區發展。

張家銨指出，盧市府團隊只將林佳龍任內建設，以改名包裝重新上市的方式推出，卻無法推出更多造福民眾的建設；市政推動是延續性、更是民主政治常態，請盧團隊實實在在推出更多更新重大建設案，讓台中市民能擁有更好的願景。

建設局強調，烏日第四公墓是由民政局2018年起辦理遷葬及廢棄物清理作業，盧市長上任後，敦促配合遷葬，去年同步啟動公墓轉型綠美化細部設計，並爭取相關工程預算；今年6月民政局完成遷葬作業，建設局辦理綠美化工程，並在26日進行公墓轉型綠美化開工。未來將打造為烏日東園稻田森林公園，提供居民休閒、遊憩、運動的宜居公共空間。

(中時 )