2019年台南市交通事故頻傳，為有效降低事故傷亡，市府除成立「易肇事路段口事故防制推動工作小組」，也在今年擬定「交通安全改善行動計畫」，制定各項績效指標，果然今年1至6月交通事故死傷人數較去年減少5667人，降幅高達20％，為全台最高。

交通局長王銘德指出，鑑於2019年事故防治績效不佳，為有效降低交通事故，道安團隊特別成立「易肇事路段口事故防制推動工作小組」，並於今年擬定《台南市交通安全改善行動計畫》，制定各項績效指標，由各小組多管齊下推動各行動方案，降低交通事故；此外，因應本地的交通事故特性，還針對「自撞交通事故」、「大型車交通事故防制」等提出各項策進作為，改善成果已逐步發揮功效。

市長黃偉哲除期勉道安團隊再接再厲外，因應各級學校於9月間陸續開學，也指示利用新生訓練或辦理道安宣導活動的機會，多多加強防禦駕駛宣導，建立正確的交通安全觀念及駕駛行為，並配合中央路口安全大執法即將於9月1日全台同步展開，加強向民眾宣導，藉此機會提醒正確的用路觀念。

交通局呼籲，9月1日起的全台大執法及宣導重點，將針對汽機車行經路口時應減速暫停禮讓行人、行人通過道路應行走行人穿越道並遵守號誌等部分加強。

(中時 )