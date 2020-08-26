全台超過2700家農遊券合作業者可做門票、餐飲服務、體驗活動、農特產伴手禮、套裝行程等5項服務，農遊券使用類型以消費農特產或伴手禮87.78％居冠，顯示遊客主要在購買伴手禮時會使用農遊券。（李柏澔攝）

農委會推出每張面額250元的農遊券共500萬張，截至8月24日下午6時農遊券使用達280萬張以上逾5成，其中遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87％，估算農遊券目前帶動超過28.77億元的消費效益，而中秋節將至，陳吉仲表示，預計在9月初用農遊券app相繼推出更優惠方案，例如結合文旦相關抽獎活動。

農委會今(26)日召開記者會說明農遊券初步效益，農遊券目前已使用280萬張約折合新台幣7億元，估計將帶動超過28.77億元的消費效益，顯示已有效吸引不同族群進入農業場域。

農委會輔導處處長陳俊言表示，全台超過2700家農遊券合作業者可做門票、餐飲服務、體驗活動、農特產伴手禮、套裝行程等5項服務，農遊券使用類型以消費農特產或伴手禮87.78％居冠，顯示遊客主要在購買伴手禮時會使用農遊券。

與去年同期營業額來比較，板橋活力超市平日營業額成長55％，假日則成長3倍；高雄市高雄地區農會超市平日增加5倍，假日增加8倍，其中台中地區農會好物生活館平日增加7倍，假日更高達19倍！

板橋區農會總幹事林秀慧分享，板橋活力超市一天營業額約50萬，在農遊券「加持」下營業額可來到多萬，假日原本一天營業額40萬也能衝到130萬，成長近3倍。目前活力超市已收到約9萬張農遊券，已經到了2200多萬的金額。

而台中地區農會好物生活館去年假日營業額約2.5萬元，今年8月成長到64萬元。

農委會主委陳吉仲說，500萬張農遊券預計可創造出50億的產值，雖然50億相對其它工商業產值並不高，但在農漁業是很可觀的數字，許多國人在使用農遊券過程發現農漁會超市有許多特色產品，以及體驗農漁村美麗的文化景觀。

陳吉仲指出，再一個月就是中秋節，台南麻豆文旦已在採收，預計在9月初用農遊券的app相繼推出更優惠方案，例如結合文旦相關抽獎活動，請民眾敬請期待。

另外農遊券使用效期至今年9月17日，僅剩不到1個月的時間，國人務必於期限前至全國農遊券合作業者場域使用。

(中時 )