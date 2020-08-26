快炒店有許多美食讓人大快朵頤，蛤蠣更是必吃之一，不論是煮湯、加辣一塊炒，都非常美味。不過有網友在網路發文問及，近日他與同事一同去吃快炒，但對方卻將吃剩的蛤蠣打包，讓他傻眼問，「有人知道蛤蠣殼能幹麻嗎」？

原PO在PTT八卦版發文表示，近日與同事一同去快炒店食用晚餐，要離去時，其中一位客家同事，不易外地想將未吃完的打包回家，在這之前他都覺得很正常。但直到對方將他喝剩下的蛤蠣湯的殼，也一同包進袋子時，他整個嚇傻，內心OS「那不是垃圾嗎」？甚至他認為那留在桌上，店家後續清理就好了，包走的意義是什麼？礙於是公司同事，一時間他也不好意思詢問。

貼文一出，不少網友專業點出用蛤蠣的用處，「放盆栽」、「碳酸鈣，改變土質」。表示若將蛤蠣放花盆上給植物補鈣，像是土壤太酸，可以混一點改善土質，是最好的天然肥料。

對此，農委會水產試驗所的網站也有清楚指出，貝殼類的殼，像是牡蠣、蛤蠣等，其成分含有碳酸鈣，很適合作為肥料添加物，不但能減少土壤酸化問題，也可作為家禽飼料添加物。

(中時新聞網)