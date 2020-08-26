三星最新Galaxy Note20 5G旗艦系列，預購引發熱潮，先前開放預購4小時內，Note20 Ultra 512GB版本旋即銷售一空，今(26)日開放預購消費者優先取貨。三星看好5G將為旗艦機注入動能，期望提前達成三星下半年銷售額表現較去年同期成長10%的目標。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，儘管大環境嚴峻，三星今年上半年的銷售狀況仍持續穩健，全相信Galaxy Note20 5G旗艦系列將延續聲勢，除為台灣5G市場挹注強勁動能，並期望提前達成三星下半年銷售額表現較去年同期成長10%的目標。

台灣三星觀察本次預購表現，Galaxy Note20 Ultra 5G：Galaxy Note20 5G銷量佔比約為7：3，可見在雙機型策略下，大尺寸保有固定擁護者。在顏色選擇部分，新色「星霧金」迴響熱烈，以驚人速度狂銷，反應最佳，以Galaxy Note20 Ultra 256GB為例，星霧金即佔預購量超過4成、星幻白及星幻黑則約各佔3成。此外，大容量512GB版本買氣也超乎預期，除原定數量於4小時內預購完畢，緊急追加約三成貨量後仍迅速訂購一空；整體佔Galaxy Note20 Ultra預購量15%，顯示消費者日趨重視儲存空間，除了頂尖規格，更願意投資大容量機種。

三星針對Note20 5G旗艦系列產品在各通路的銷售佔比，觀察去年在零售及電商通路約佔55%~58%不等；而今年下半年在5G開台的助力下，預估在零售及電商通路約佔65%。

(時報資訊)