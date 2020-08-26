近期實價登錄揭露一筆位於信義計畫區松勤路上的豪宅「大炁四方」交易，為4樓之樓中樓，總價1億6500萬，推估拆車位單價約每坪138.5萬，由於該社區先前僅有親友交易，且僅為部分移轉，故此次4樓為社區在實價上首筆完整交易。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，信義計畫區屋齡超過20年的豪宅交易少見，由於這些老豪宅的公設比低、實際使用坪數大，且單價較新豪宅低，因此頗獲買方青睞。

「大炁四方」位於信義計畫區松勤街、松智路口，樓高12層，屋齡約22年，是信義計畫區的中古豪宅，屬於交錯式樓中樓，由於豪宅前方為停車場，故可無遮蔽物近看101大樓。郎美囡指出，信義路五段南北兩側豪宅林立，信義路南側、松勤路及松智路上除了「大炁四方」外，還有「贊泰花園」、「御之苑」、「信義之星」等知名豪宅，平均交易單價在160~180萬上下，坐落地段鬧中取靜，是許多高端買方偏好的地段。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，豪宅市場買氣增溫，建商推案信心增強，不僅新豪宅交易備受矚目，中古豪宅也在市場佔有一定比例，尤其指標地段豪宅，若維護得宜依然歷久彌新。

(中時新聞網)