5G時代來臨，智崴(5263)與工研院5G邊緣雲運算團隊合作，打造出全台第一的「智崴5G雲端體感電競系統」，藉由5G無線傳輸技術所帶來的高頻寬與低延遲的特性，設計出滿足高效能運算需求的輕量化載具，讓玩家提高體感遊戲即時對戰的娛樂性，這項最新技術目前只有在智崴5G VR體感電競基地中才能搶先體驗，即日起開放對外預約體驗。

智崴明星體感設備產品飛行劇院在全世界的市場佔有率超過85％，穩居全球冠軍寶座；全球現已有近40座智崴飛行劇院在各大主題樂園、旅遊景點營運，合作的夥伴橫跨世界五大洲，建設中的還有40座，目標是在2023年達成100座。

智崴為全球體感娛樂設備標竿，將多年來擁有的自主關鍵技術、軟硬體研發製造、豐富的數位內容創作、系統整合場域等實戰經驗濃縮並擴展至小型個人化設備，目前已成功研發出體感電競、賽車、飛行模擬平台與個人化VR電影院等小型化體感設備。今年，更透過5G的技術應用，大幅提高玩家裝置的移動性，異地連線也能維持極高品質的體感娛樂體驗，透過5G整合體感帶給全人類超越以往的無限體驗，在虛擬與現實中自在穿梭暢快享受將成為體感科技新篇章。

高雄市政府為推廣體感科技產業，持續推動高雄市體感科技園區計畫補助，期許智崴集團作為體感娛樂設備領頭羊，整合多方資源串起體感產業生態鏈，開創城市娛樂發展，讓高雄成為體感之都。

自即日起到明年1月，智崴將透過巡迴快閃的模式，從高雄開始逐步擴散至全台縣市，讓台灣民眾能免費體驗屬於未來新科技的個人化體感娛樂設備，首站將於9月21日在高雄大魯閣草衙道讓民眾蒞臨體驗。

(時報資訊)