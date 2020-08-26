隨著中鋼(2002)調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)最新開出的9月盤價，也順勢全面調漲內外銷價格，為連續第三個月全面漲價。

中鴻最新盤價出爐，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，漲幅在市場預期的高標。外銷同步開高盤，依產品及地區分別漲30~40美元；此次內外銷均開高盤，為連續第三個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

從第三季報價來看，中鴻7月盤價重新啟動漲勢，內銷熱冷軋等產品調升500-800元，外銷也開漲，依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。中鴻7月盤價為內外銷均漲，為第二季以來首見。

中鴻8月內銷、外銷盤價續開高，其中內銷部分，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅，每公噸調漲300～500元，熱軋漲幅約3.2%，外銷價格每公噸調漲20～25美元。

今日開出9月內銷、外銷盤價續開高。中鴻本季盤價逐月調升，內外銷均漲，有利於第三季營運改善，可望挑戰單季轉虧為盈。

(時報資訊)