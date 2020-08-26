智慧穿戴裝置品牌Garmin繼與迪士尼和星際大戰合作後，再與日本國寶級動畫之一《新世紀福音戰士》攜手合作，推出全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版。Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版初號機、貳號機、NERV全台限量每款各200只，將於9月11日正式開賣。

Garmin全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版，以硬派風格的Instinct本我系列GPS腕錶為基礎，結合EVA新世紀福音戰士初號機、貳號機、NERV特務機關的經典元素，共推出三款限量版本。透過配戴Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版的GPS智慧腕錶高規格軍規標準，達到全方位的防護。錶面設計連同錶帶及按鍵分別採用紫綠配色、紅黃撞色及灰紅配色，並在錶面上點綴招牌蜂巢式警報，將Instinct軍式風格融合濃厚的動漫氣息，完美詮釋EVA機型的視覺風格。此外，外盒包裝以手繪白色線稿呈現EVA機型細節，搭配劇場版以紅色為主色調的設計，耀眼的紅白撞色，從裡到外將使用者帶入故事劇情中，展現EVA新世紀福音戰士精髓。

Instinct本我系列-新世紀福音戰士 限定版外盒以手繪白色線稿呈現EVA機型細節，搭配劇場版以紅色為主色調的設計。（Garmin提供／黃慧雯台北傳真）

Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，依據美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造，錶殼以強化纖維聚合物組成，通過堅固、耐用、落下衝擊、耐高低溫極端環境、抗腐蝕等嚴格測試，防水等級更高達水下100米標準，顯示螢幕由強化康寧玻璃保護，防刮且在強烈太陽光下仍能清楚辨識螢幕畫面。滑雪、游泳、跑步、自行車、登山健行、划船、肌力訓練等運動模式全面支援，搭載 GPS、GLONASS、Galileo 全球衛星導航系統，智慧手錶模下更可達14天電力續航。無論身處何種戶外環境皆能自動校時以及精準定位；配有腕式光學心率偵測，壓力偵測監測壓力指數，隨時了解活動數和身體狀態。

Garmin Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，全台限量每款各200只，將於9/11正式上市，並於8/26-8/29開放Mobile01獨家預購，建議售價NT$11,990。

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