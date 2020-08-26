藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐，2018年在美國念書時，因玩笑話涉及恐攻並非法持有彈藥，入獄服刑238天，才得以返台，而事件至此尚未落幕，檢察官經2年偵辦，昨(8/24)被士林地檢署依「製造手槍未遂罪」提起公訴，最重恐面臨7年徒刑，律師郭德田透露，若孫安佐無法爭取到被判2年以下緩刑，就很有可能進去吃牢飯。

孫安佐案時隔2年，在台灣司法部分開啟了新進度，律師郭德田在《新聞挖挖哇》節目中分析，孫安佐所觸犯的是《槍砲彈藥刀械管制條例》，乃屬重罪，即便是在美國發生，在台灣仍會受到刑法處罰，加上孫安佐於美國服刑時間不長，因此他返台後，本就很有機會被法院按照台灣刑法再做判決。

但郭德田表示，台灣部分法官應會斟酌孫安佐在美國服刑的時間，斟酌給予折抵，但關鍵在於現在如果孫安佐沒被判處2年以下緩刑的機會，就很可能繼續坐牢，此門檻是他是否進去蹲的關鍵。

寶貝兒子好不容易返台，卻再面臨坐牢危機，等同讓此前耗費大筆時間、金錢的狄鶯夫妻，勢必得再展開救子計畫，而今天孫安佐與父母3人共同發表了聲明，表示孫安佐已經在美國服刑受到慘痛的教訓，對於士林地檢署的起訴，「實令人相當不解，我們深感遺憾！」，看來一家三口之後將攜手槓上士林地檢署。

(中時新聞網)