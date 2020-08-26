若你重視保健，定期做過不同醫院的健檢，認真看過健檢報告，可能會產生疑問：同一個項目，為什麼各家參考值不一樣，有無統一標準？該如何判斷自己是否健康？

定期做健檢，是我們了解自身的好方法，也是發現身體患病徵兆，得以早做防範改善的依據，只是，健康檢查後的報告，充斥專有名詞以及數字，需要建立正確的了解與認知，才能真正據此掌握健康，達到改善甚至預防的效果。

費用如何計算？健保僅給付基礎項目

在台灣，疾病診治有健保照護，在預防疾病則有國健署的成人健檢、4癌篩檢（大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌）等，此外想對自己的健康有更深入了解，就得藉由健康檢查探知一二。

長庚醫療財團法人長庚診所院長柯毓賢以常見的高血壓為例，因血壓控制不佳可能引起的心腦病變、動脈病變、眼底病變、腎臟病變、周邊血管病變等，雖然健保對上述併發症的早期診斷仍有基礎因應措施，如腎功能、血糖及血脂等血液檢驗、尿液檢驗、心電圖及胸部X光片等檢查。但想對器官病變進行深入了解，如頸動脈超音波、心臟超音波、腦部核磁共振等更進階的檢查，就一般單純高血壓病情的病人而言，不見得都會列在給付標準。

「早一點發現疾病，減少疾病的嚴重度。」關於健檢，聯安診所健康管理中心主任洪育忠這麼說。

沒有哪一位專家能保證，健康檢查報告就是身體健康的保證。然而，一個人是否健康，還是得經過詳細問診、理學檢查、各種檢驗，才可能知道正確答案。

健康檢查的日文為「人間ドック」，指船隻進行維修保養，須將船駛進船塢進行處理。「人就和船一樣，必須定期回健檢中心檢視一番，希望能在臨床前期，如邊緣性高血壓、糖尿病前期、肌少症等，透過及早發現異常，日常生活習慣的改變，避免日後疾病的爆發。」台大醫院健康管理中心主治醫師曾屏輝說。

「以台大醫院健康管理中心而言，基礎的標準套裝可以涵蓋90％左右的常見疾病，接下來的10％，就像買保險一樣，在金錢與健康間，找到最佳的平衡。」台大醫院健康管理中心經理廖婉君表示，然而她也提醒任何的檢查都有其極限，不可能有百分百正確的檢驗。

幾歲該做健檢？「健康檢查的範圍很廣，小學生也有學校健檢，公司則有員工健檢，健檢並沒有年齡的限制，嚴格說來，應就每一個人的身心情況及需求來決定。」柯毓賢表示。

曾屏輝則認為端看個人對健康的要求，很難有明確的界定，一般而言，年輕人的身體是相對健康，但是也有例外，如肥胖或有家族病史等，但話說回來，站在學術的立場，50歲以上，器官多少會開始衰退，是時候需要完整的健康檢查。

潛在疾病從哪找？難用單一數字定生死

然而做完健檢，拿到健康檢查報告書，報告書上寫著「參考值」，雖然上面也註記了醫師的意見，卻還是令人一頭霧水。關於參考值，柯毓賢表示：「一方面，生物醫學的統計數字本來就會呈現常態分布，大多沒有絕對區別正常與異常的分界；另一方面，因為選取樣本的不同，各家醫院的參考值也會有些許的差異。」

(中時新聞網)