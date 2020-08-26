由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》，迎接開服20週年於今(26)日正式更新版本為《天堂月免REMASTERED》）（以下簡稱《天堂月免Ｒ》），全新職業「劍士」、活動地圖「血色山脈」同步上線；搭配「自由轉職」活動開跑，官方同步釋出期間限定的衝等地圖「免費隱谷」，體驗兩週急速升等的快感，還可取得「極．死亡騎士變身卷軸」、「覺醒．闇龍變身卷軸」享受強力變身道具、衝等效率更加倍！此外，官方加碼宣布，即日起至9月30日前，創建新角色的玩家帳號，可免費取得最強BUFF道具「死亡騎士碑石」的進化素材「力量之石」，升級為三階「真．死亡騎士碑石」，即刻登入、體驗全面升級的戰場！

《天堂月免Ｒ》8月26日正式上線、新職業「劍士」登場！

《天堂月免Ｒ》於8月26日正式改版，全新職業「劍士」、活動地圖「血色山脈」同步上線；「劍士」兼具控制、削弱目標者四大耐性、容易培育的三大特點，主力技能組擁有各自獨立的冷卻時間，能夠臨機應變各式戰略性的技能搭配，能在暈眩的同時削弱目標者、再連續輸出技能造成大量傷害，在職業養成方面，「劍士」具備強大的破壞力，狩獵怪物的效率將大幅提升，因此比其他職業成長更加快速，此外，能與「騎士」共用大部分裝備，堪稱遊戲中最容易上手且強大的近戰職業！官方同步開放兩週限時活動地圖「血色山脈」，玩家可透過NPC「凱羅修肯」傳送到地圖，達成任務條件可機率搶先取得「劍士」技能書，獲取「無限:子彈」、「劍殺」、「生存」等強力技能。

《天堂月免Ｒ》月免服20週年、正式改版開戰。(圖/遊戲橘子提供)

玩家期待已久的首波「自由轉職」活動，官方每週將釋出200組轉職名額，第一波於明(27)日下午18:00整開放申請；官方加碼宣布，即日起至9月30日前，創建新角色的玩家帳號，可免費取得最強BUFF道具「死亡騎士碑石」的進化素材「力量之石」，升級為三階「真．死亡騎士碑石」，近距離/遠距離命中+7、魔法攻擊+3、HP藥水恢復量+32%+15，提供PVE更穩定的輸出，不容錯過！

9月9日至9月23日【20週年免費隱谷】活動，Lv.79以下的玩家，可向NPC購買「歡慶20週年隱谷入場券」進入活動地圖，體驗兩週急速升等的快感，地圖中的怪物，將掉落全新強力變身道具「極．死亡騎士變身卷軸」、「覺醒．闇龍變身卷軸」衝等效率再加倍；此外，之前錯過「死亡騎士碑石」的玩家也別灰心，官方將於9月9日至10月21日，推出【魔法娃娃&史萊姆賽跑】活動，每日透過beanfun!進入遊戲頁面，即可體驗天堂經典的魔法娃娃競賽遊戲，挑戰成功即可於遊戲頁面兌換「死亡騎士碑石」及「心靈之石」獎勵。

《天堂月免Ｒ》限定衝等地圖「免費隱谷」、取得變身道具「極．死亡騎士變身卷軸」。(圖/遊戲橘子提供)

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