「哈林」庾澄慶平時樂於在網上分享運動和工作日常，上月底過59歲生日的他，才曬出兒子小哈利送他的畫作，而庾澄慶今（26日）則難得PO照曬生活日常，只見哈林戴眼鏡、口罩逛菜市場，而他買菜還不忘自備購物袋，環保舉動被讚爆。

庾澄慶今中午在臉書PO照打卡：「買菜！永春市場！偶爾一次挺有意思～婆婆媽媽們別介意！」野生庾澄慶身穿休閒上衣、短褲，他戴著眼鏡、口罩自拍入鏡，打扮超親民。

在庾澄慶逛菜市場的照片中，他的菜籃裝了不少蔬菜，網狂讚他是新好男人「買那麼多菜家人好幸福哦！」、「貼心的先生」、「買菜真帥」、「真是良夫優秀父親，爸爸節剛過，會不會太給力了」，同時，還有眼尖網友發現，庾澄慶逛市場不忘自備環保袋，引發網留言狂讚：「環保代表天使哈林哥自備環保袋」、「自備環保袋ㄟ」、「自備購物袋很有環保觀念」。

其實，凍齡的庾澄慶上月底才過59歲生日，哈林日前還噴父愛曬出兒子小哈利送他的畫作禮物，庾澄慶不忘炫耀「畫得超級帥」，並直呼：「我覺得好棒！超喜歡！」

(中時新聞網)