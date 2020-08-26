國際評等機構穆迪發表最新報告稱，大陸第二季實際經濟反彈比預期強勁，將2020年國內生產總值（GDP）增長預測由1％上調至1.9％。但相關修訂並未反映其對大陸經濟展望的整體評估有實質改變，並維持對2021年GDP增長預測在7％左右。

香港信報報導，報告指出，大陸的財政刺激措施，帶動第二季經濟反彈，並反映在工業生產和固定資產投資的強勁增長。此外，公部門的基礎設施與房地產支出推動總投資。同時，與新冠肺炎相關的醫療用品及電子產品需求增加，也帶動出口。

不過，穆迪表示，大陸家庭消費和私營部門投資的復甦仍然疲弱，零售銷售連續7個月與2019年同期相比收縮。反映出即使大陸疫情似乎受控，但消費信心仍低迷，對服務的需求可能進一步減弱。而家庭需求恢復正常的速度，將取決於可支配收入的改善情況。

穆迪預期，隨著民眾復工，將提高可支配收入，有望增強消費需求。雖然預期大陸的實際經濟活將逐步改善，但外部需求障礙及政府對經濟的支持將逐漸減弱，均限制經濟增長，而增長速度將取決於當其他因素減弱時，家庭消費可推動的程度能有多少。

大陸第二季GDP年增速超過預期升至3.2％，受惠於大陸疫情防控形勢向好，復工、復產持續、供需明顯改善。有分析指，2020年下半年，大陸官方在宏觀政策的支持仍屬必要，特別是積極的財政政策要加快實施。

(工商 )