網球潛力選手分組進行體能訓練。（中華網協提供）

教育部體育署補助中華網協辦理「潛力選手暑期國內集訓訓練營」，遴選18歲、16歲、14歲級全國排名前3名的網球選手，自8月16日起進駐國家代表隊訓練站，進行為期2週的集中訓練，期望培養下一個青年冠軍。

「潛力選手暑期國內集訓訓練營」是網協辦理「109年培育優秀及具潛力運動選手計畫」項目，往年皆聘請外籍教練來臺協助潛力選手暑期訓練營，提供選手新式訓練方式及國際趨勢新知。今年因疫情關係，外籍人士來臺須受管制，網協改以國家代表隊訓練站精英教練張孝雍，帶領蕭政賢等5名助教團隊及2名防護員，規劃一系列符合青少年選手的訓練課程，包括本年度聯邦盃國手楊亞依、台維斯盃國手林翰智、青年聯邦盃國手李羽芸、林芳安及青年台維斯盃國手王愷翊等20名國內潛力新秀。

網協在訓練期間統一安排住宿飯店，提供選手訓練後的恢復環境，利用網球國家代表隊訓練站及周邊資源進行培訓，期望選手能無憂、安心訓練，訓練課程結合體育署「千里馬運動科學選才計畫」，於集訓期間進行運動科學檢測，讓選手與教練從檢測數值了解其訓練績效，選手依據自己體能狀況與教練共同擬定訓練目標及訓練菜單，提升培訓成效，訓練營最後將於28及29日進行團體對抗賽，驗收選手的訓練成果。

這是體育署大力支持，網協與臺北網球中心共同合作設立國家代表隊訓練站以來，第2次在訓練站辦理潛力選手暑期集訓，憑藉完善訓練場地、優秀教練團隊及後勤支援，提升潛力選手心理及技術層面，本次集訓模式將做為未來培育潛力選手的重要基礎。

(中時 )