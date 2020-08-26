現在農曆7月鬼門開，加上今年適逢庚子年，陰氣重鬼又兇，導致世界各地災禍頻繁，命理老師廖美然表示，今年鬼門大開很不平安，加上「庚」代表血光，又正好逢九，意外身故、抓交替變得更多，特別提醒屬羊、虎、豬、狗、蛇的朋友別犯大忌，否則下場最慘恐離婚、破財。

廖美然老師在《三立新聞網》提到，屬羊的人需避免與水有關的活動；屬虎的避免遠行；屬豬、狗的朋友夫妻、情侶間盡量不要爭吵，就算真的吵架也別隨便說出離婚、分手兩個字，容易弄假成真，還有屬豬的男生注意鬼月別靠近喪事，否則亡神煞星進來情緒容易不耐煩、易怒。

廖美然說，生肖屬蛇的人有破財星，建議鬼月不要借錢給別人，也不要到處論人是非、說八卦，否則對方恐衝到你家樓下堵你、大罵一通。

廖美然也說，適逢鬼月，外子時（晚上11點）後盡量少外出遊蕩、少熬夜，其它像是提親、拍人肩膀、在背後叫人、搬家、避免夜晚在外曬衣服、減少醫院探病、別在晚上時亂吹口哨等禁忌也要小心。

(中時新聞網)