台鐵普悠瑪號列車於2018年10月21日出軌翻車，普悠瑪號的安全性問題也逐一被爆出，普悠瑪事件特檢專案小組去年的報告提出6大問題，交通部台鐵局也向日本原廠要求改善，但原廠不認帳，台鐵現擬取消普悠瑪的傾斜功能，過彎時降速5至10公里，提升安全並減輕維修負擔，但此舉也等於讓花大錢購買的傾斜式列車變回普通列車。

台鐵購買太魯閣號與普悠瑪號等傾斜式列車時，是以提速為考量，傾斜式列車過彎時會自動傾斜，抵銷離心力，台鐵先引進太魯閣號，對其表現相當滿意，但接下來再引進普悠瑪，卻是爭議不斷。傾斜式列車在過彎時可以高於一般列車10至20公里，例如一般列車以時速65公里過彎時，太魯閣可以跑到85公里，但台鐵早發現普悠瑪的問題，因此內部限制以75公里過彎。

普悠瑪號前年出軌翻覆造成18人死亡、215人受傷，經專家調查指出閘瓦脫落、半永久式連結器與剪力螺栓斷損、增速風泵活塞劣化、高度調整水平閥洩漏、碟式煞車盤異常磨耗與磨擦子脫落及車軸軸承溫度過高等6大問題。

據悉，普悠瑪號設計不良，原廠設計傾斜2度，但實際過彎時可能超過2度，對機件的磨耗更大，導致台鐵每年多花數億元更換零件，台鐵要求日本原廠改善，對方卻不認帳，台鐵考量官司一打就是好幾年，期間為了保障行車安全，考慮取消普悠瑪的傾斜功能，過彎時再降速5至10公里，等於恢復為一般列車的性能。

如此一來，台北－花蓮的列車，行車時間將多花4到10分鐘，台鐵評估，此調整對乘客影響不大，另一方面又能提升安全並降低維修成本。

台鐵局回應，針對6項問題已推動執行各項因應改善措施及加強檢修作業，自去年10月迄今，普悠瑪列車未再發生相關故障事件。至於原設計不良或產品瑕疵的缺失，台鐵持續依契約規定要求廠商確實改善，並將依約求償。

(中時 )