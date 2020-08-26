近年台南市新設或擴建禽畜場案屢屢發生爭議，市議員李宗翰提出南市畜產自治條例草案，明訂場址與聚落間距離、綠帶隔絕等條例。（莊曜聰攝）

台南市飼養有色雞約1200萬隻，家禽產值居全台第3，但近期新設置的養雞場等畜牧場卻頻造地方民眾抗議。（莊曜聰攝）

近年台南市新設或擴建禽畜場案屢屢發生爭議，台南市農牧業雖占大宗，但與鄰近農牧業發達的縣市相比，僅依中央法規審查，並未另訂自治條例，市議員李宗翰收集地方意見，提出南市畜產自治條例草案，將參考周邊縣市條例，以最高標準制定，嚴格限制場址與聚落距離，守護鄉親權益，草案也獲藍綠議員支持，將在9月臨時會進行專案報告並審議。

根據南市府農業局資料統計，台南市養雞數量是全台第4大，年產值則高居第3，光是有色雞就有約1200萬隻，目前以下營區雞場數量最多，但今年已暫停受理白肉雞及有色雞新設畜牧場，近期興建中的禽場都是之前核准的案件。

市議員李宗翰指出，禽畜業在南市農業產值中扮演重要角色，但多年僅依靠中央法源，未能因地制宜，訂立自治條例加強管理，包括彰化、嘉義、雲林、屏東等畜牧大縣都另訂條例，規範設置距離、設備及廢棄物處理等細則，且已施行至少3年以上時間，不少外地業者甚至因此轉戰台南，造成當地居民不滿抗爭。

李宗翰推出的草案版本中，明訂新設禽畜場或糞尿資源化設施，應距離住宅、學校、商店、廠房、機構至少1公里，豬場、雞場不得採開放式，而須以負壓或水簾取代，周界須有1.5公尺以上綠帶或至少1公尺的圍牆，就是要與聚落隔絕，降低汙染。

近期後壁區抗爭事件頻傳，李宗翰26日選在後壁新嘉里活動中心舉行草案說明會，包括市議員蔡筱薇、劉米山也到場，沈家鳳、謝龍介及蔡育輝等議員都派代表出席，對此草案表達支持，未來希望能解決民眾憂慮，也讓產業能正常發展。

(中時 )