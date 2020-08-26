日本遊客過去一直是台南旅遊的最大宗客源，為加強觀光宣傳，觀旅局於2018年委託台南在地畫家Marco，以台南美食代表的虱目魚，設計了吉祥物「魚頭君」擔任觀光大使。觀旅局近來特地為「魚頭君」成立臉書粉絲專頁「魚頭君の台南観光」，同時宣布「魚頭君」連任南市吉祥物。
2018年底觀旅局於日本大阪舉辦光之饗宴活動，宣傳台南觀光，並首次安排「魚頭君」在日本出道，其獨特造型吸引許多日本民眾圍觀，2019年初更受邀登上日本「讀賣電視台」大秀熱舞暴紅，回台後不斷代表台南觀光大使，與市長黃偉哲一同出席多場活動、記者會，展現超高人氣。
此外，在統一獅球隊主場台南棒球場的比賽現場，「魚頭君」也與統一獅球隊吉祥物「萊恩」共同演出，除戴上特製口罩，在現場加強宣導全民防疫觀念，也成為職棒全球轉播的場外焦點，統一獅「萊恩」還特地在台南棒球場為「魚頭君」舉辦生日趴。
觀旅局長郭貞慧說，市府自7月起成立「魚頭君の台南観光」臉書粉絲專頁，以中日文並行方式，讓台灣的朋友們看見，也要讓所有喜歡台南的日本朋友們，即使在疫情期間不能前來台南旅遊，也能見到「魚頭君」努力介紹台南觀光的身影。
(中時 )
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