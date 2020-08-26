雖然隔夜美股標普500指數與那斯達克指數再度改寫歷史新高，但在日經指數前一日盤中短暫重返疫前水準之後，投資人選擇先將近來獲利落袋為安，周三日股幾近收平。日圓走貶，以及投資人仍看好在新冠肺炎療法上取得的發展，為市場整體氣氛帶來支撐。

周三收盤，日經225指數跌0.03%，為23,290.86點，前一日大漲1.35%。東證一部指數今日收跌0.05%，為1624.48點。33大類股近三分之一下跌，紡織股跌1.07%，地產股跌0.88%，食品股跌0.85%，表現最差。

日圓回落助大盤跌幅收斂。日圓最新報價微貶0.01%，為106.415兌一美元。

重量級權值股軟銀集團上漲3.39%，連漲第2日。

投資人將密切關注美國聯準會主席鮑爾周四在全球央行年會發表的談話，以尋求該央行在通膨與貨幣政策方面的線索。日本首相安倍晉三的健康相關細節，也是市場關注焦點。

(時報資訊)