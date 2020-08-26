台灣5G鳴槍，但7月Top.10排名中未見5G機種，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，現階段台灣仍處在5G的初期，關鍵還是在系統業者的涵蓋率，一旦涵蓋率拉升，5G滲透率就會起來。

台灣智慧型手機7月Top.10排名中未見5G機種，陳啟蒙表示，7月5G剛開台，5G關鍵仍需視系統業者涵蓋率普及程度，且於此同時，在單機Top.10銷售排行中三星即有6款A系列機種上榜，且A71、A51在8月也都呈現缺貨狀況，相當熱銷，Galaxy Note20 5G旗艦系列、A71 5G、A51 5G期望在滿一個月的計算週期後，為5G市場挹注強心針，進入Top.10之列。

針對台灣2020下半年銷售預估，陳啟蒙表示，三星認為台灣整體市場下半年相較上半年將成長15%，而台灣三星上半年已是正成長、下半年可望達15%以上成長。三星今年1-8月銷售皆呈現正成長，而在7月市調機構數據中，三星在台銷量市佔率為自2013年以來新高。

另外，陳啟蒙也說，三星擁有相當完整產品線，包含行動裝置、家電等品類，未來也會計劃相關跨產品線的優惠方案，並不排除結合家電與行動裝置產品，開設綜合體驗店型，目標約今年下半年將開設第一家店。

針對三星摺疊機Galaxy Fold在台銷售，陳啟蒙表示，三星觀察消費族群中男性約佔70%，使用者高達90%願意回購持續使用摺疊產品，而對比台灣三星官方通路，亦有額外三倍貨量來自國外其他銷售渠道，顯現台灣消費者對創新科技的高接受度。

(時報資訊)