東元集團推廣南台灣3大縣市在地農漁特產，旗下餐飲品牌由代理摩斯漢堡的安心（1259）領軍，今（26）日攜手東亞經濟協會及舉辦「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，連同集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

安心表示，摩斯漢堡愛用台灣在地食材，長期與社企小農合作、大量採購蕃茄及檸檬等，每年3月在全台各店鋪舉辦樂活市集，提供新鮮直送的蔬果農產。後續將在屏東農科園區設立食品加工廠，以布局中南部市場、繁榮地方經濟與就業，並創新產品研發、拓展外銷。

東元集團會長黃茂雄今日與台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安及高雄市副市長羅達生，以及3縣市共24位農漁會代表聯袂出席，除為在地農漁特產站台，並號召日籍企業、餐飲及零售業者、台灣民眾，享用台灣在地農漁美食。

因應上半年新冠肺炎疫情衝擊，東亞經濟協會與東元餐飲集團盼能強化東亞經濟交流，為台灣在地農漁民盡份心力，黃茂雄近期率領旗下餐飲品牌多次走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解當地特產與農漁民需求，並特邀農漁民從產地直接拉到北部消費地展售。

今日上午活動先以論壇形式進行台日農漁產品企業及地方交流，緊接著舉行農漁特產展售會，媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，連同東元集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

黃茂雄指出，集團旗下共有14個餐飲品牌，其中摩斯漢堡目前全台已有284家店，加上樂雅樂、蜜可頌、日本連鎖食堂、串家物語、餡老滿、MADO等關係企業，總數在台餐廳家數超過350家，整體食材需求量甚大。

黃茂雄表示，希望從台灣各地用心發掘優質農漁特產，由集團旗下餐飲品牌帶頭拋磚引玉。此次展售期待透過與在地農漁會直接採購，讓各通路彼此以透明、合理、穩定、長期模式發展，用最優惠價格買到最好品質，不僅幫助農漁民、也振興經濟。

(時報資訊)