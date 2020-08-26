華碩(2357)最新5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7/7 Pro今日搶先全球登場！由華碩董事長施崇棠領軍，特邀將台灣之美傳揚到世界各地的日籍攝影作家小林賢伍分享ASUS ZenFone 7/7 Pro使用心得及攝影作品；並邀請超級鐵人謝昇諺與華碩全球副總裁林宗樑對談永不放棄且充滿鋼鐵意志的ZenFone精神。

ASUS ZenFone 7/7 Pro攝影力全新進化，升級翻轉前後三鏡頭，且配備超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量，售價21900元起。

華碩董事長施崇棠於今日線上記者會親自揭示ASUS ZenFone 7/7 Pro，並表示：「因為有大家的支持以及對我們始終懷抱『好還要更好』的殷切期待，華碩才能堅定地在創新的道路持續更上層樓。即使從今年初起，全球產業和環境出現難以預測的變動，華碩研發團隊仍從未停下再造進化的腳步，用紮實的技術、追根究柢的工程師精神、以及永不妥協的鐵人悍將態度，將更加創新的鏡頭設計以及拍攝應用，深度落實在ZenFone 7的每個細節之中，希望大家能和我們一起藉由手機的眼睛以及科技的力量，來發掘生活中更多美好的事物與感動。」

延續上一代ZenFone獨有的180度翻轉式相機，ASUS ZenFone 7/7 Pro攝影力全新進化，升級翻轉前後三鏡頭，讓攝影增添無限可能與想像。最高搭載最新旗艦級Qualcomm Snapdragon 865+ 5G處理器，效能極致、無懈可擊，且配備超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量，享受無比生動的流暢畫面與兩天不斷電的使用體驗，ASUS ZenFone 7/7 Pro將再次翻轉不凡，為5G旗艦型智慧手機寫下新的篇章。

ASUS ZenFone 7/7 Pro以獨特的翻轉相機模組，搭配升級的三顆鏡頭，包含6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援近達4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭和最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭，主鏡頭與望遠鏡頭最高配備OIS光學防手震，無論是拍攝照片或影片，都可在三個鏡頭之間無縫切換，以不凡視角取景拍出獨一無二的照片或影片。此外，ASUS ZenFone 7/7 Pro翻轉鏡頭加入全新角度感測器，可以更精確控制翻轉角度，並能記憶最常使用的三個翻轉位置，快速切換角度進行拍攝。ASUS ZenFone 7/7 Pro提供領先業界的8K 30 fps高畫質錄影並搭載電子防手震技術(EIS)，且具備高達4K UHD的超廣角錄影，無論身在明亮的環境，還是夜間進行錄影，都能自動調節亮度和曝光，呈現所有細節和飽和色彩。

(時報資訊)