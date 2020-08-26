孫綻從模特兒轉型演員，在《無主之子》裡演活越南移工。（民視提供）

第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公佈，民視《無主之子》分別入圍兩獎項，包括迷你劇集女配角獎及男配角獎。李又汝劇中飾演生下移工之子的媽媽，角色個性內斂、情緒重，更打破尺度演激情吻戲、床戲，首度入圍金鐘迷你劇女配角的她，得知好消息第一時間崩潰大哭，身體抖個不停，她說「今天下午剛好拍戲，空檔看直播，沒想到聽到自己的名字，一時不敢置信，過了三秒才回神，真的很謝謝評審，還有民視以及列夫特製作團隊，也謝謝觀眾的支持」。

同樣首次入圍迷你劇集男配角獎的孫綻，在《無主之子》劇中演活越南移工，除了挑戰越南語外，劇裡在工地不斷搬重物當黑工，還要常常躲避警察查緝。得知入圍當下，他說，「我帶著忐忑的心情，打開直播觀看入圍者名單，還沒準備好時，就聽到自己的名字被唸出來，第一時間，愣住了好幾秒，之後跳起來大喊：『感謝主！我入圍了！』接著跪在地上大哭，真的很謝謝評審們的肯定，以及民視電視公司以及列夫特製作團隊，讓我有這個機會參與這部好戲，謝謝一直以來支持我的家人朋友們，沒有讓你們失望了」。

(中時 )