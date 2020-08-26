宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，今日（26）於雙平台展開為期七天的限額前哨菁英測試，同步公開特色戰鬥系統，玩家將化作軍武少女們的指揮官，指揮能力各異的「潘朵拉」共同穿越時空、馳騁戰場，與「時序安全部TLSC」一同對抗神秘的時空犯罪組織「斯芬克斯」！

《潘朵拉的迴響》特色系統介紹

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》戰鬥畫面展示

戰前整備 打造完美軍武陣容

《潘朵拉的迴響》世界中，包含了輕重坦、殲擊車、步兵、支援兵等多樣化軍武擬人少女，各職業皆有其適性與特色，依照關卡情況安排合適的潘朵拉上陣，能夠使作戰更加得心應手。

戰前整備 打造完美軍武陣容。（圖／宇峻奧汀提供）

戰前整備 打造完美軍武陣容。（圖／宇峻奧汀提供）

戰前整備 打造完美軍武陣容。（圖／宇峻奧汀提供）

戰前整備 打造完美軍武陣容。（圖／宇峻奧汀提供）

高自由沙盤部署 突襲事件隨機遭遇

進入關卡後，指揮官將深入沙盤戰場進行探索與部署，至多派出２組小隊出戰。地圖中，敵方將隨機散佈沙盤各處，玩家可自行調度兵力進行擊破，且有一定機率在行進過程中隨機遭遇突襲戰、特殊事件。激烈戰場中，地圖中也四處佈有友軍支援，補給資源可撿拾。

自由的沙盤戰場中，面臨斯芬克斯的入侵與Ａ類感染體大量襲來，如何調配兵力、分配資源，讓各自小隊於沙盤戰場中大放異彩，將是指揮官們重要的課題之一。

高自由沙盤部署 突襲事件隨機遭遇。（圖／宇峻奧汀提供）

高自由沙盤部署 突襲事件隨機遭遇。（圖／宇峻奧汀提供）

高自由沙盤部署 突襲事件隨機遭遇。（圖／宇峻奧汀提供）

高自由沙盤部署 突襲事件隨機遭遇。（圖／宇峻奧汀提供）

全屏彈幕 爽快臨場感射擊

《潘朵拉的迴響》戰鬥畫面為戰場模擬、刺激的全屏彈幕射擊戰鬥，玩家將扮演指揮官，操縱潘朵拉小隊以砲火攻擊敵人、躲避彈幕，並適當運用「陣型切換」、「閃現」、「小隊更替」等技能，以及配合戰場狀況、敵人特性，適時發動各潘朵拉的獨特大招以突破敵人重圍，擊破不斷來襲的A類感染體與神秘組織斯芬克斯。

全屏彈幕 爽快臨場感射擊。（圖／宇峻奧汀提供）

全屏彈幕 爽快臨場感射擊。（圖／宇峻奧汀提供）

全屏彈幕 爽快臨場感射擊。（圖／宇峻奧汀提供）

全屏彈幕 爽快臨場感射擊。（圖／宇峻奧汀提供）

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理

《潘朵拉的迴響》世界中，指揮官將可與心儀的潘朵拉進行「誓約」。只要藉由一同出戰、宿舍系統 增加好感度，當好感度MAX時，將可與任意心愛的潘朵拉結為連理！除了可獲得角色獨一無二的婚禮時裝、好感語音，更會大幅增強角色戰鬥力與各項屬性。

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理。（圖／宇峻奧汀提供）

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理。（圖／宇峻奧汀提供）

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理。（圖／宇峻奧汀提供）

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理。（圖／宇峻奧汀提供）

封測規則說明

誓約系統 與命定潘朵拉結為連理。（圖／宇峻奧汀提供）

●活動時間：

2020年8月26日中午12:00 ~ 2020年9月1日下午12:00止。

※封測開放後，可於Google Play及官網APK進行下載遊玩，伺服器額滿後則無法登入。

●封測平台版本：

本次測試僅提供Google Play版本及官網APK版本下載，遊戲正式開服後，iOS與Android平台皆可下載。

封測限定 菁英指揮官 200%返利活動

●本次封測將開放儲值系統，指揮官可進行遊戲內貨幣「負零結晶」的儲值。

●凡於測試期間的儲值，遊戲正式開服時將給予200%的負零結晶返還！

●測試期間凡有任意一筆儲值記錄，即可在遊戲正式上線時，獲得裝備製造核心*5。

ps.1 儲值返還範例：小豹指揮官於菁英前哨測試期間，一共儲值了1500台幣，共獲得3000負零結晶。在遊戲正式開服時，小豹因為還記得當初參與封測的帳號密碼，順利以封測帳密登入後，他從信箱獲取了3000 x 200%，共6000的負零結晶返還，以及裝備製造核心*5！

ps.2 非儲值管道獲得的負零結晶，如：系統贈送、任務獎勵、活動獎勵等，不列入以上返還與贈獎活動之條件。

ps.3 萊茵呼籲各位指揮官們，務必將封測時使用的帳號密碼截圖 & 熟記，避免失去寶貴領獎機會呦！

菁英指揮官 前哨測試專屬福利！

●填寫問卷贏大獎：

參與本次封測的指揮官們，進入遊戲後於主畫面點擊「問卷」按鈕，填寫問卷並成功送出，可立即獲得【零素結晶x300、協調值x600】，以及額外一次【Brookstone貓耳耳機 萊茵特製款】的抽獎機會。

●七日連登十連抽、菁英限定頭像框：

本次封測將舉辦7天，每日透過信件贈送600協調值(體力)，12:00及19:00再各送300協調值！只要指揮官在7天內保持每日登入記錄，第7日將可以免費領取【十連抽券x10】！遊戲正式開服時，更可獲得獨一無二的「菁英指揮官 尊榮頭像框飾」！

●登入第二天送SSR、第三日送限定時裝：

活動期間，玩家連續二日登入遊戲即可領取SSR重坦美少女【虎王】；連續三日登入還可再領取虎王專屬校園時裝【要遲到了】！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年秋季正式與玩家們見面，目前可透過封測體驗遊戲，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方網站與粉絲團。

(科技)