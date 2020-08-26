（全聯將於8/28起推出多款浪漫紫色系芋頭甜點，還攜手名店合作，讓消費者在巷口就能輕鬆購買！圖／全聯提供）

芋頭控注意！全聯福利中心26日宣布，將於8/28～9/24推出多款浪漫紫色系甜點，選用台中大甲、苗栗檳榔心芋頭入餡，有8款現場販售芋頭風味甜點及生吐司，還有4款預購商品。而這也是全聯We Sweet甜點首次同一檔活動與不同名店聯名，如台中網美推薦名店1%bakery、號稱台中泡芙扛霸子的旅禾，還有名店振頤軒甜點預購，讓消費者在巷口全聯就能輕鬆購買！

全聯表示，根據銷售統計，2019年全聯母親節檔期蛋糕類商品以芋見幸福千層蛋糕最受歡迎，去年總銷量超過6,300個，顯示芋頭口味受消費者青睞。鑑此商機，全聯此次一口氣在門市推出多款We Sweet芋頭甜點，還有READ BREAD芋見生吐司搶客。

據全聯介紹，We Sweet芋頭甜點選用來自台中大甲、苗栗的檳榔心芋，因產地得天獨厚的氣候與水源，此處產出的芋頭香氣濃郁且口感鬆軟，加工前還經SPA水療的清洗，讓芋頭食用更安心，接著透過高溫連續蒸煮，獨家技術模擬手工翻炒，讓製作出的芋頭餡絲滑香濃。

全聯並指出，此次We Sweet芋頭甜點首次同一檔活動，與不同名店聯名，包括與台中網美推薦名店1%bakery合作聯名推出「We Sweet X 1% bakery芋見巴斯克」，使用手工蒸煮法烹調的大甲芋泥，半熟的乳酪口感加上巴斯克特有的焦香風味，僅在全聯獨家販售。

另外，全聯還攜手號稱台中泡芙扛霸子的旅禾，聯名推出「We Sweet X 旅禾芋見菠蘿泡芙」，使用35%動物鮮奶油與手作芋頭餡，外皮金黃香酥，內餡口感濃郁，同樣獨家在全聯販售。

其他還有「We Sweet芋見幸福千層」、芋頭內餡結合金沙蛋黃餡的「We Sweet芋見金沙果子」、酥香外皮的「We Sweet芋見金沙酥」，以及「We Sweet芋見香緹蛋糕」、「We Sweet芋見雙層布丁」，都是經典甜點品項。

不只甜點蛋糕，全聯新明星商品Read Bread生吐司，5月開賣迄今已賣出近50萬包，創下超過3,200萬的業績，此次更首創市面上第一款「READ BREAD芋見生吐司」，選用日本進口小麥粉，含35%豐富乳脂的歐洲純淨鮮奶油，加入大甲檳榔心芋頭，特製生吐司加入高比例的芋頭丁，吃得到細緻的芋頭顆粒，作為早餐主食或飯後小點心皆宜。

除了門市販售外，全聯也特別攜手名店合作推出4款預購限量限定商品。全聯表示，其中首推獲得新北十大伴手禮冠軍名店、也是知名芋頭甜點品牌「振頤軒」，此次雙方合作兩款甜點預購，首先是「振頤軒芋雪燒禮盒」延續日本和果子銅鑼燒，金黃色的蓬鬆外皮，中間夾上綿密的大甲芋泥餡，純手工製成，限量2,700盒。

另一款是「振頤軒爆漿芋泥包」，以純手工製作的麵糰，選用紐西蘭進口奶油與台中大甲芋頭，經烤箱烘烤後外皮薄脆，熱呼呼的芋泥餡如熔岩般爆漿，飽滿的內餡，限量2,700盒！

還有「1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕」預購，全聯介紹，該品牌主打以純天然乳酪，結合台灣在地食材製作的乳酪蛋糕，招牌芋頭風味更是網購宅配熱銷NO.1，整塊蛋糕芋頭含量高達50%，以手工蒸煮烹調天然大甲芋泥、芋頭塊，濃郁乳酪包覆鬆軟綿密芋頭，加上日本海藻糖減糖配方，風味不甜膩，限量900盒。

另外，「旅禾芋頭丹麥包」則是採用進口原料與大甲芋頭製成，酥脆可頌搭配綿密芋頭餡，口感層次豐富，限量1,800盒。全聯表示，上述4款商品預購期間為8/28～9/24，取貨期間9/2～9/29，讓顧客免排隊、免湊免運，直接在全聯預購即可。

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