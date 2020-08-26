國際美元區間整理，全球股市多回檔，但台股震盪後走高，且外資偏匯入，加上出口商拋匯，激勵新台幣延續升勢，但尾盤就是過不了央行這關，又來豬羊變色由升轉貶，終場收在29.515元兌1美元，貶值0.8分，台北外匯經紀公司成交量7.82億美元。

外匯交易員指出，全球央行總裁年會本周在傑克森霍爾登場，市場預料聯準會（Fed）主席鮑爾發表演說內容，還是不脫鴿派論調，主要股市隨美股回檔休息，台股卻表現相對熱，再闖一關至12,800點之上，帶動新台幣走升，還有外資及出口商均進場拋匯，盤中一度來到29.336元，但因主要亞幣偏弱，老大（央行）尾盤加大干預力道，全力守住29.5元防線，並且直接打到貶值。

外匯交易員認為，肺炎疫情仍在延燒，中美間爭端發展中，能確定的是資金大寬鬆不變，支撐金融市場表現，一切還是靜待疫苗及治療藥物上市，外資動向才會更明確，決定新台幣走勢。但短線出口商月底拋匯需求進場，新台幣實質匯價應是偏升格局居多，但央行對守住29.5元關卡仍相當堅持。

(工商 )