民進黨今中執會，邀請新境界文教基金會數位科技與創新組召集人陳正然以「5G產業發展趨勢與策略」為題專案報告，黨發言人顏若芳會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，必須秉持「資安就是國安」的精神，建立強有力的主動防禦系統，積極發展各項重要施政。

據轉述，陳正然報告指出，全球都在發展5G，當然美國是禁止華為，而台灣未來產業數位科技上，應該著眼於如何更強化，5Ｇ未來不只是通訊還，會運用在生活上，因此，台灣在產業上，也應朝5G發展。

顏若芳轉述總統裁示指出，資安產業不只關係到國家安全，更和整體產業經濟發展息息相關，必須秉持「資安就是國安」的精神，建立強有力的主動防禦系統，積極發展各項重要施政。

總統強調，政府應提出公私協力策略，挹注新創服務、鞏固硬體及零組件商機，維持國家產業的核心競爭力。

總統說，「台美5G共同宣言」論壇活動也在今天舉辦，加強彼此在5G、人工智慧和數位貿易等關鍵科技領域的合作，攜手保障台灣5G的安全性與數位經濟發展，是主要目標。

總統強調，未來也會持續透過產官學合作，加速5G智慧基礎建設發展；同時透過5G國家隊的力量，打進國際盃，讓台灣的5G連結以後的世界，開拓我們的眼界。

據轉述，與會者有人關心自駕車一事；報告者表示，自駕車目前台灣有四個測試場，但在路上，台灣摩托車比較多，因此，自駕車應該朝台灣在地發展，例如公眾運輸、載運港口等。

(中時 )